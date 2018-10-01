Эксперты составили ТОП-5 автомобилей, ломающихся при небольшом пробеге

В России подготовили список автомобилей, у которых наблюдаются поломки несмотря на небольшой пробег.

Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей, ломающихся при небольшом пробеге, который возглавил кроссовер китайской компании Lifan.

Речь идет об одном из наиболее востребованных автомобилей — X50. В этой модели начинаются появляться проблемы с электроникой, а также есть некоторые проблемы с элементами салона.

Чем больше пробег машины, тем больше появляется и поломок. Немного реже, но тем не менее, возникают проблемы с внедорожником Шевроле Нива.

Как отмечают эксперты, в этой машине также присутствуют проблемы с салоном, а вот Рено Дастер назвали конструктивно не надежным и он расположился на третьей строчке составленного ТОПа.

На четвертом месте с проблемной трансмиссией и системой охлаждения оказался Chevrolet Cruze, а замыкает пятерку Citroen C4 II, у которых часто появляются проблемы с подвеской, коробкой передач и электронными системами.