Geely в августе увеличила продажи своих автомобилей в РФ на 51%

Российские дилеры китайской марки в прошлом месяце реализовали 306 автомобилей, а этот результат оказался выше прошлогоднего на 51%.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам продаж за восемь месяцев года, когда объёмы продаж марки Geely составили 1 574 ед., что на 4% больше.

Чаще всего россияне приобретают кроссовер Atlas, а он является самым популярным в модельном ряду.

Объёмы продаж этого автомобиля составили 293 штуки в августе и 1 122 единицы за период январь-август. Сейчас Atlas предлагается по цене от 1 049 990 рублей. Ранее стало известно, что кроссовер Geely Atlas в России подорожал на 20 тысяч рублей.

Кроме этого, компания Geely рассказала о своих новинках для российского рынка, а еще дилеры Geely несколько дней назад начали продажи обновленного седана Emgrand 7 в РФ.