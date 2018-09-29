Стали известны самые популярные европейские автомобили в России

Чаще всего среди автомобилей европейского происхождения, как показали результаты продаж за август, лидерство оказалось за седаном Volkswagen Polo.

На российском рынке модель в прошлом месяце разошлась тиражом в количестве 4 840 штук, а это на 22% больше.

Кроссовер Renault Duster расположился на второй строчке самых популярных европейских автомобилей в России с результатом 3 479 проданных штук, что на 0,6% меньше.

В тройке лидеров располагается Renault Sandero с показателем 2 884 ед., что на 12,4% больше. В первой пятерке оказались Skoda Rapid (2866 ед., +6,7%) и Renault Kaptur (2408 ед., -11,5%), сообщает «АвтостатИнфо».

Во второй пятерке лидеров оказались:

Renault Logan (2362 ед., -6%),

Volkswagen Tiguan (2353 ед., +8,8%),

Skoda Octavia (1809 ед., -8,2%),

Skoda Kodiaq (1738 ед., +618%),

Mercedes-Benz E-Класса (727 шт., +51%).