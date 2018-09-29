Названы самые популярные большие семейные автомобили в России

Самые востребованные марки и модели автомобилей D-сегмента были названы по результатам их продаж в августе.

По данным российских аналитиков, в прошлом месяце россияне купили 5 707 больших семейных автомобилей, что превышает результат августа 2017 года на 49%.

Чаще всего в этом сегменте продается автомобилей марки KIA, которая реализовала в России 2 850 единиц авто D-сегмента, что на 103% больше.

На втором месте оказалась Hyundai с результатом намного меньшим, чем у лидера – 705 проданных штук, а это на семь процентов больше.

В тройке лидеров по продажам машин D-класса оказалась Mazda. Объёмы продаж семейных моделей марки составил 567 авто, что на 10% больше. В первой пятерке оказались BMW (472 ед.) и Audi (261 ед.).

Среди моделей D-сегмента по версии «АвтостатИнфо» оказались:

KIA Optima (2850 ед., +103%),

Hyundai Sonata (703 ед.),

Mazda6 (567 ед, +7%),

BMW 3-Серии (408 ед., +38%),

Audi A4 (261 ед., +0,4%).