Составлен ТОП-5 самых мощных автомобилей до 100 тыс. долларов

Зарубежные журналисты проанализировали рынок автомобилей и подготовили рейтинг, в который вошли машины с мощностью двигателя более 500 лошадиных сил, но с ценником не более 100 тысяч долларов.

Естественно речь идет о мощных новых автомобилях и возглавил ТОП-5 Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2019.

Под капотом этой машины располагается 6.2-литровый агрегат Hemi V8 с отдачей 797 долларов. В качестве трансмиссий для машины предлагается восьмискоростной автомат.

Стоимость этой машины составляет 72 745 долларов минимум, тогда как вариант Widebody оценен в 78 745 долларов.

На втором месте данного рейтинга расположился Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk, у которого 6,2-литровый восьмицилиндровый двигатель имеет отдачу 707 лошадиных сил.

Разгоняется эта модель до первой сотни с восьмискоростной коробкой за 3,5 секунды, а стоит такой автомобиль 91 240 долларов минимум за вариант 2019 модельного года.

В тройке лидеров оказались модели Dodge Challenger и Charger SRT Hellcat 2019 года, которые оценены от 64 750 долларов и имеют мощность мотора не 707 л.с., как у автомобиля 2018 года, а уже 717 л.с.

Chevrolet Camaro ZL1 2019 расположился на четвертом месте в рейтинге самых мощных стоимостью до 100 тысяч долларов.

В нем установлен 6,2-литровый двигатель с отдачей 650 лошадиных сил, а разгон составляет 3,5 секунды до 100 км/ч. Ценник в данном случае составляет 63 795 долларов минимум.

Chevrolet Corvette Z06 замыкает пятерку лидеров с ценником 81 585 долларов минимум и 650-сильным двигателем объёмом 6,2 литра.