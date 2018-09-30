Стали известны новые подробности о новом внедорожнике «Тигр»‍

История создания «Тигра» достаточно интересная, ведь первые автомобили появились по заказу Арабских Эмиратов, которые обратились на предприятие ГАЗ для создания внедорожника способного заменить «Хаммер».

В итоге первые тестовые экземпляры были созданы в кратчайшие сроки и направлены в ОАЭ. После заказчики разорвали договор с компанией ГАЗ, а тестовые экземпляры и часть документации они не вернули.

Позднее в ОАЭ появились свои внедорожники Nimr, которые были сделаны подразделением Renault Trucks Defense.

В 2002 году заказчиком «Тигра» стал московский СОБР. Благодаря этому проект на Горьковском заводе возобновили, а в 2006 году поступили новые заказы, и в этот раз от МВД и Минобороны, благодаря чему появились различные модификации внедорожника.

Сейчас ведется разработка Тигр-2. Эта модель пока носит кодовое название «Атлет» и по некоторым данным в ней увеличат до 2 тонн грузоподъёмность и увеличат защиту.

Будут и версии версии, которые получат максимальную защиту — 6а. Других подробностей про отечественный военный внедорожник пока не сообщают.