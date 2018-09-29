Редкую ГАЗ-3111 «Волгу» показали на автофестивале в Украине

В Украину «Волгу» официально не поставляли, но тем не менее этот автомобиль есть у ценителей и её показали в рамках автомобильного фестиваля OldCarLand, проходящего в Украине.

Этим редким для Украины экземпляром стала ГАЗ-3111 «Волга» — одна из 424 выпущенных в период с 1998 по 2004 год.

Многие дизайнерские решения в автомобиле выполнены в стилистике ГАЗ-21, а также нельзя не отметить и большое количество хрома в модели.

Оснащена машина двигателем ЗМЗ-405.20 с рабочим объёмом цилиндров 2,5 литра. Мощность силовой установки, работа я в паре с пятиступенчатой механикой, составляет 155 лошадиных сил.

Разгоняется такой автомобиль до первой сотни за 13 секунд, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

В списке оснащенности такой машины есть центральный замок, кондиционер, электростеклопоъемники и даже гидроусилитель руля.

Источник: autocentre.ua.