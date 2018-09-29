Как известно Consumer Reports подготавливает рейтинги на основании отзывов владельцев автомобилей. В этот раз эксперты назвали ТОП-5 самых надежных электромобилей, а возглавил этот рейтинг американский электрокар Chevrolet Bolt EV.

Эта модель в сравнении с другими имеет наименьшее число случаев поломок и максимальный балл среди электромобилей.

Сейчас минимальная цена за автомобиль составляет 37 495 долларов. На втором месте располагается седан Tesla Model S, который доступен для покупки по цене от 75 700 долларов.

В тройке лидеров оказался Nissan Leaf, у которого отметили очень частую проблему с работой климат-контроля. Ценник на этот электрокар стартует от 30 885 долларов.

Далее в рейтинге оказалась Tesla Model 3, у которого пока не выявили каких-либо серьезных проблем. Ну и замыкает ТОП-5 BMW i3, оцененный в 45 445 долларов минимум.