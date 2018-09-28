Кредит под автомобиль или залог ПТС

Сталкиваться с нехваткой средств приходится постоянно. Это связано с развитием бизнеса или личными обстоятельствами. Найти нужную сумму становится гораздо проще, если человек владеет транспортным средством, соответствующим условиям кредитования.

Нюансы кредита под залог

Возникает естественный вопрос, связанный с поиском кредитора. Где лучше всего произвести подачу и оформление, какие выгоды связаны с финансовыми учреждениями или автоломбардом.

Банковский сегмент отличается следованию традиций. Долгие годы залогом становилась квартира, дом и участок вместе с другой законной недвижимостью. Движимое имущество стало привлекаться в этом качестве не так давно.

Причиной изменений послужил резкий рост числа автовладельцев, разъезжающих на достаточно дорогих марках по стране. Кроме машин рассматривают байки, спецтехнику и даже катера.

Сама процедура оформления практически не меняется. Приходится также отвечать установленным требованиям к заемщику и приступать к сбору пакета. Банкам требуется доказать трудоустройство претендента и достаточный доход, позволяющий следовать установленному графику погашения.

Получение одобрения приведет к передаче авто на стоянку. Нельзя рассчитывать на низкую ставку. Она заметно выросла и теперь варьируется от 15 до 25 процентов. Отдача носит аннуитетный характер.

На практике такое означает равномерную отдачу основного тела кредита вместе с процентной ставкой, комиссией и наложенными штрафами. Их накладывают из-за задержек и выбивания из графика. Заемщик не всегда ориентируется в способах оплаты и забывает о времени, отведенном для перевода.

Возникает переплата, но привлекательным выглядит долгий срок отдачи. Не исключается выплата минимального процента в связи с материальными затруднениями.

Залог ПТС

В автоломбарде предлагают два варианта оставления под залог. Первый прозрачен и предполагает временное оставление на стоянке. Есть одно существенное различие.

При подаче заявки не потребуется собирать множество документов. Нет придирок при отсутствии трудоустройства или не слишком хорошей истории кредитования. У претендента должны быть неоспоримые права на собственность.

Транспортное средство может становится источником для заработка и потому предлагается использовать другой вариант. Достаточно оставить технический паспорт машины, не входящей в списки угона или ареста.

Следует ожидать снижения суммы займа под залог ПТС. Теперь она не превысит 50 процентов, исходя из установленной стоимости авто. Нельзя рассчитывать на снижение ставки. Страховка не становится обязательным условием, но все зависит от дополнительных факторов.

Наложенное обременение не даст возможность совершить продажу, обменять или подарить автомобиль. Он сможет эксплуатировать все время до окончания расчетов.

Потребуется выплачивать только проценты. Основную сумму удастся внести в конце срока, чтобы снять обременение и забрать техпаспорт.

Условия оформления в ломбарде более лояльные. Отсутствуют слишком строгие правила и ограничения. Вопрос решается без промедлений за пару дней. Выдаются наличные без облагания дополнительным сбором.

Негативные последствия не затронут остального имущества. Просто автомобиль будет продан на аукционе для покрытия задолженностей. Привлечение посредников дает шанс не только только погасить долг. Некоторые средства попадут заемщику, чтобы начать вновь накапливать на машину или оформить автокредит.