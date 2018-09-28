К такому выводу пришли эксперты сайта «Авито» проанализировав стоимость подаваемых автомобилей с пробегом. Как оказалось, подержанные автомобили за год подорожали на 6% и теперь средняя цена на автомобиль с пробегом составляет 449 тысяч рублей.

Согласно данным исследования, лидерство по продажам подержанных авто все также удерживают автомобили Лада, причем отмечается, что на них спрос увеличился на треть, а вот их средняя стоимость не изменилась и составляет 156 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности на рынке и на первом среди иномарок располагается Тойота, автомобили которой подорожали в среднем на четыре процента, а средняя цена составила 850 тысяч рублей.

Модели марки Hyundai на вторичном рынке предлагаются по цене 545 000 рублей, что в сравнении с прошлым годом на два процента больше.

Немецкие автомобили Volkswagen имеют средний ценник 534 000 рублей, что на восемь процентов больше. В пятерке лидеров оказался Mercedes-Benz, средняя стоимость автомобилей которого превышает уже один миллион рублей.

По данным «Авито Авто», больше всего россияне проявляют интерес к машинам с ценником около 192 тысячи рублей возрастом более семи лет.