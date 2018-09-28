Hyundai для Зимней универсиады-2019 передала 300 автомобилей

Все автомобили для Зимней универсиады-2019 предназначены для комфортного перемещения гостей и участников.

Компания Hyundai стала партнером Зимней универсиады, а в 2013 году она также была автомобильным партнером только для Летней универсиады-2013, состоявшейся в Казани.

В общей сложности для Зимней универсиады поставили 300 автомобилей, среди которых есть микроавтобусы H1, а также кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe.

Ранее стало известно, что на «Автоторе» осваивают производство тяжелых грузовиков Hyundai Xcient.