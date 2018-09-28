Использование складских погрузчиков

На сегодняшний день в продаже имеется очень широкий ассортимент складских погрузчиков. Такое многообразие с легкостью может запутать даже опытного покупателя. Для того чтобы подобрать подходящий вариант необходимо в первую очередь ознакомиться с представленными на рынке видами складских погрузчиков и узнать их технические характеристики.

К числу основных видов погрузчиков для склада относятся:

Бензиновые и дизельные погрузчики до сих пор остаются одними из самых популярных видов этой техники. С их помощью можно довольно удобно работать в различных помещениях и на открытых площадках;

Электропогрузчики отличаются хорошей управляемостью, простотой в использовании, большой грузоподъемностью и быстротой перемещения. Однако, они не очень хорошо маневрируют в помещениях с ограниченным пространством.

Делать выбор в пользу той или иной разновидности стоит в зависимости от условий в которых они будут работать. Также очень важной частью при выборе будет характер будущих работ и тип покрытия по которому техника будет передвигаться. Выбрать вилочный погрузчик http://arendalulek.ru/skladskoe-oborudovanie/vilochnyi.

Для использования в складских помещениях лучше выбирать электропогрузчики, поскольку они переднички нуждаются в подзарядке своей батареи. Нужно постоянно следить за уровнем заряда, не допуская его понижения до критической отметки. Стоит отметить, что они абсолютно безвредны для человека и окружающей среды поскольку в ходе своей работы не выделяют вредных выхлопов, а также практически бесшумны. Телескопические погрузчики http://arendalulek.ru/pogruzchiki.

Погрузчики с двигателем внутреннего сгорания гораздо лучше подходят для более интенсивного использования, поскольку они могут работать продолжительное количество времени. Нужно предупредить, что не рекомендуется применять их в плохо вентилируемых помещениях. Выхлопы будут негативно влиять на здоровье оператора техники и других работников складского помещения.

По сравнению с бензиновыми погрузчиками дизельные агрегаты очень экономичны поскольку имеют более низкую стоимость топлива, также такая техника отличается стабильной работой. Они, однако не лишены определённых недостатков, к числу которых можно отнести высокий уровень шума при работе, затратное техническое обслуживание. Лучшим местом для использования дизельных погрузчиков будут открытые пространства, на которых техника сможет раскрыться в полной мере. В хорошо проветриваемых помещениях можно использовать и бензиновые агрегаты.