Способы ремонта автомобильных дисков

Рано или поздно автомобильные диски получают различные повреждения, из-за которых их дальнейшее использование становится невозможным. В одних случаях решить эту проблему можно только путем приобретения новых дисков, в других целесообразно отремонтировать поврежденные диски, что намного дешевле.

Основные способы восстановления автомобильных дисков

Чтобы восстановить колесные диски, используются следующие способы:

правка поврежденных изделий без нагрева;

ручная правка с предварительным подогревом дисков;

ручная правка с подогревом при помощи кувалды и молотка;

прокатка дисков правильными роликами, выполняемая на специальных станках;

ручная правка поврежденных изделий при помощи гидродомкратов;

сварка – для отдельных сколов и трещин.

Особенности аргонной сварки

Самый эффективный способ ремонта дисков – аргонная сварка, при которой образовавшиеся трещины сплавляются в инертной газовой среде при помощи электрической дуги. Узнать подробнее про аргонную сварку можно здесь. Преимущества данного метода состоят в следующем:

возможность восстановления литых поверхностей на наиболее труднодоступных и уязвимых участках;

отсутствие необходимости в специальной подготовке дисков (не считая зачистки поврежденных участков);

отсутствие оксидной пленки на восстановленных поверхностях.

Особенность аргонной сварки состоит в необходимости использования при проведении ремонтных работ материала с теми же свойствами, что и у металла, из которого изготовлены автомобильные диски. Прежде чем приступать к аргонной сварке дисков, необходимо узнать химический состав использованного для их изготовления материала, который указан в нанесенной на изделие маркировке. В ходе подготовки к ремонту надо также учитывать степень повреждения дисков, чтобы выбрать наиболее подходящую мощность электродугового аппарата.

Возможность ремонта автомобильного диска сможет точно определить высококвалифицированный специалист, так что хотя бы для диагностики полученных повреждений нужно обращаться в автосервис. Выполнять проверку дисков следует не реже, чем один раз в сезон. Что касается самостоятельного ремонта дисков, то он допустим лишь для незначительных повреждений, которые оказывают влияние только на их внешний вид. Если же дефекты носят более серьезный характер, то необходимо немедленно обратиться в сервисный центр.