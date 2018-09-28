Volkswagen открыла новый цифровой шоу-рум в Татарстане

Дилерский центр имеет общую площадь 2034 кв.м. Это двухэтажное здание, в котором будет осуществляться весь спектр услуг, начиная от продажи автомобиля до его послегарантийного обслуживания.

В зале 323 кв.м выделили для цифровой зоны, центром которой стала видеостена HD-формата, на которой клиент с консультантом могут сконфигурировать модель и рассмотреть ее во всех деталях.

Также в дилерских центрах Volkswagen формата Digital отказались от столов для переговоров, а вместо этого решили использовать более удобные кресла.