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Volkswagen открыла новый цифровой шоу-рум в Татарстане

Новости
28.09.2018 17:21
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ТрансТехСервис совестно в Volkswagen в Набережных Челнах открыл новый дилерский центр формата Digital.

Дилерский центр имеет общую площадь 2034 кв.м. Это двухэтажное здание, в котором будет осуществляться весь спектр услуг, начиная от продажи автомобиля до его послегарантийного обслуживания.

В зале 323 кв.м выделили для цифровой зоны, центром которой стала видеостена HD-формата, на которой клиент с консультантом могут сконфигурировать модель и рассмотреть ее во всех деталях.

Также в дилерских центрах Volkswagen формата Digital отказались от столов для переговоров, а вместо этого  решили использовать более удобные кресла.

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