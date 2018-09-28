На рынке РФ выросли продажи подержанных внедорожников и кроссоверов‍

За восемь месяцев 2018 года в России на рынке подержанных автомобилей было продано 755 тыс. ед. кроссоверов и внедорожников.

По данным российский аналитиков, это на 6,4% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуется отечественная Lada 4х4. Согласно открытым данным агентства «АвтостатИнфо», за 8 месяцев было продано 58 132 единиц.

Второе место досталось Chevrolet NIVA. Свой выбор на этой модели остановило 43 660 россиян.

С большим отставанием от Chevrolet NIVA на третьем месте расположилась Toyota Land Cruiser – 28 209 ед. Четвертое и пятое место у Toyota RAV4 и Nissan Qashqai с результатом 26 588 и 21 867 ед. соответственно.