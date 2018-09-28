Nissan в Японии предложила хэтчбек Nissan Note e-Power Nismo S

Японский автопроизводитель совместно со своим спортивным подразделением подготовил Nissan Note e-Power Nismo S.

Эта версия в отличии от Note e-Power Nismo получила более мощный ДВС и более высокие динамические характеристики, но какие именно пока не раскрывают.

Стоит отметить, что в гибридном Note e-Power бензиновой двигатель выступает только в качестве генератора.

В движение хэтчбек приводится электрическим мотором мощностью 95 л.с., а его пиковая мощность после доработок блока управления выросла до 136 л.с. и 320 Нм.

Бензиновый двигатель в новой версии тоже стал мощнее. Его отдачу увеличили с 79 до 83 л.с. В остальном Note e-Power Nismo S от обычной версии электрического хэтчбека от Nismo не отличается.