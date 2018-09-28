Компания Smart на автосалоне в Париже представит электрический родстер‍

На Парижском автосалоне ожидается большое количество концептуальных автомобилей и среди них будет родстер Smart. Немецкий автопроизводитель на мотор-шоу привезет электрический автомобиль с открытым верхом. Модель носит название Forease и его создали на базе EQ ForTwo Cabriolet.

Сообщается, что электрический родстер будет приводится в движение 80-сильным электрическим мотором.

По данным AutoExpress, он позволит Forease разгонять от 0 до 100 км/ч за 11,5 секунды, а максимальная скорость электрокара составит 130 км/ч.

В дизайне концепта заметны решения, которые ранее были реализованы в прототипах Forspeed и Crossblade.

В Smart Forease установили 18-дюймовые колесные диски, диффузор и спойлер. Также стоит отметить, необычное рулевое колесо и два экрана (один на панели приборов, второй для мультимедийной системы).

Стоит отметить, что в следующем десятилетии Smart станет полностью электрической компанией.