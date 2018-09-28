KIA в РФ подняла цены на модели KIA Optima и KIA Sorento Prime‍

Корейская компания в сентябре изменила цены на бизнес-седан KIA Optima и кроссовер KIA Sorento Prime. Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на собственное исследование.

Отдельно отмечается, что ранее производитель уже пересматривал прайс на некоторые свои модели, а теперь к этому списку еще присоединились Optima и Sorento Prime.

Седан в России на 20 тысяч подорожал во всех комплектациях и теперь цена на базовую версию-Classic составляет от 1 239 900 руб. Самая дорогая версия Optima GT стоит от 1 949 900 руб.

Кроссовер Sorento Prime в сентябре стал дороже на 30 тыс. рублей и сейчас самая доступная версия стоит от 1 879 900 рублей. Максимальная комплектация обойдется в 2 849 900 руб.