Около 10% может составить рост цен на автомобили в РФ к концу года

Последнее время все чаще появляются сообщения об удорожании автомобилей той или иной марки. К тому же уже на следующий месяц несколько компаний анонсировали повышение стоимости на одну или несколько моделей.

Как говорят эксперты, к концу года автомобили на российском рынке могут подорожать на 10%. Такой рост цен прогнозирует директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он считает, что до конца текущего года стоимость автомобилей вырастет на около 10%.

По предварительным подсчетам с начала года машины в России подорожали на 6-7%, а еще они прибавят в цене 2-3%.

Помимо этого эксперт ожидает падение цен в начале 2019 года, что будет связано с каникулами и праздниками.