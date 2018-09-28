Продажи электромобилей на рынке РФ продолжают стремительно расти

В этом году российские аналитики фиксируют рост продаж автомобилей, оснащенных полностью электрической силовой установкой.

По данным «Автостат» двузначный рост наблюдается с февраля этого года, а с начала года по август объёмы продаж электромобилей составили 86 экземпляров.

Этот результат оказался на 72 процента больше, чем годом ранее. Только в августе популярность «зеленых» автомобилей выросла на 27% до 14 реализованных штук, а по итогам июля продажи электрокаров выросли в два раза до 20 единиц.

По-прежнему самым востребованным электромобилем на рынке РФ является Nissan Leaf, который за восемь месяцев разошелся тиражом в количестве 44 экземпляров.

На втором месте оказался американский кроссовер Tesla Model X с результатом 30 проданных штук и еще россияне выбрали 7 седанов Model S и один Model 3.

Также в России были реализовано четыре Renault Twizy. Чаще всего электрокары продаются в Москве, Приморском крае и Петербурге.