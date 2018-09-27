Видеоролик с процессом сборки внедорожного варианта автомобиля Mazda MX-5 был опубликован на YouTube-канале Gingium.
В Сети появился видеоролик о сборке внедорожной Mazda MX-5
27.09.2018 14:16
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В шестиминутном ролике смогли уместить весь процесс работ, начиная от увеличения дорожного просвета, снятия бамперов и так далее.
После доработок внедорожный Mazda MX-5 приобрел крепления для запасного колеса, силовые бамперы, защитные пластины, блоки освещения, каркас безопасности, спортивные сидения и многое другое.
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