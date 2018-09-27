В Сети появился видеоролик о сборке внедорожной Mazda MX-5

Видеоролик с процессом сборки внедорожного варианта автомобиля Mazda MX-5 был опубликован на YouTube-канале Gingium.

В шестиминутном ролике смогли уместить весь процесс работ, начиная от увеличения дорожного просвета, снятия бамперов и так далее.

После доработок внедорожный Mazda MX-5 приобрел крепления для запасного колеса, силовые бамперы, защитные пластины, блоки освещения, каркас безопасности, спортивные сидения и многое другое.