Нейронная сеть будет фиксировать нарушения ПДД в Москве

В Москве начали тестировать новую систему нарушений правил дорожного движения, которая уже основана не нейронной сети.

Новую систему позаимствовали у военных и она может сопоставлять госномер с автомобилем, то есть нейросеть понимает уже не только сам номер, но и распознает марку и цвет машины.

Система уже находится в тестовом режиме и она работает на базе уже существующих камер.

Таким образом система автоматически определит угнанное авто, даже если на машине поменяли госномер.