Компания Nissan готовит к презентации новую версию своего кроссовера Nissan Kicks. Новинка будет предназначена для индийского рынка и дебютирует 28 октября.
Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster дебютирует 28 октября
26.09.2018 16:38
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Главными отличие кроссовера для Индии от глобального варианта будет его платформа.
Индийский Nissan Kicks создают на платформе Renault Duster, тогда как глобальная версия создавалась на платформе V от Renault-Nissan.
Недавно Nissan опубликовала изображения кроссовера, который окажется немного крупнее, чем глобальный вариант.
Его длина составит около 4,4 метра, а моторная гамма будет представлена бензиновыми и дизельными моторами.
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