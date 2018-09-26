Кроссовер Nissan Kicks на базе Renault Duster дебютирует 28 октября

Компания Nissan готовит к презентации новую версию своего кроссовера Nissan Kicks. Новинка будет предназначена для индийского рынка и дебютирует 28 октября.

Главными отличие кроссовера для Индии от глобального варианта будет его платформа.

Индийский Nissan Kicks создают на платформе Renault Duster, тогда как глобальная версия создавалась на платформе V от Renault-Nissan.

Недавно Nissan опубликовала изображения кроссовера, который окажется немного крупнее, чем глобальный вариант.

Его длина составит около 4,4 метра, а моторная гамма будет представлена бензиновыми и дизельными моторами.