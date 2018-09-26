отзыв об авто

Поиск

BMW 2 октября представит новое поколение BMW 3-Series

Новости
26.09.2018 16:18
65 0

Компания сегодня опубликовала официальный тизерный ролик, а также сообщила, что презентация следующего поколения автомобиля BMW 3-Series состоится 2 октября и будет проходить на автосалоне в Париже.

На опубликованном видео показан процесс производства автомобиля, созданного на платформе CLAR.

Недавно производитель опубликовал тизерное изображения, где также были раскрыты некоторые подробности.

Остается добавить, что европейские продажи новой генерации 3-Series стартуют в 2019 году.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿