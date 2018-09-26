Новый Volkswagen Jetta GLI дебютирует в январе на мотор-шоу в Детройте

Немецкий автопроизводитель намекнул на выпуск новое версии седана Volkswagen Jetta GLI. Обычная версия седана нового поколения уже продается в Северной Америке.

Предполагается, что Jetta GLI будет представлена в начале 2019 года на автосалоне в Детройте. Стоит отметить, что это будет последний Детройтский автосалон, который проводят в январе.

С 2020 года он изменит свой формат и будет проводиться уже летом.

Volkswagen Jetta GLI разрабатывается специально для американского рынка. Она будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым мотором с 220-сильной отдачей.

Модель скорее всего предложат с 6-ступенчатым «автоматом» или 7-скоростным «роботом».

Также в спортивной версии немецкого седана должна появится независимая задняя подвеска, при этом в классической Jetta она торсионная.