Уже второго октября в Париже откроется автомобильный салон, на котором будут продемонстрированы новинки от разных автопроизводителей.

На мотор-шоу в Париже марка DS представит четыре новинки, причем все они являются электрифицированными.

Одной из новинок становится электрические кроссовер DS3 Crossback. Этот автомобиль на рынке будет бороться за покупателей таких моделей как Volvo XC40 и Mercedes-Benz GLB.

Второй новиной становится электрокроссовер DS7 Crossback, у которого будет еще и версия с подзаряжаемой гибридной установкой.

Последняя получила название DS 7 Crossback E-Tense 4×4 и она становится третьей новинкой, которую представят в Париже. Ну и четвертым автомобилем, который представят на автосалоне, станет концепт с названием DS X E-Tense.

Этот прототип покажут с целью продемонстрировать дизайн будущих автомобилей марки, которые выйдут до 2035 года.