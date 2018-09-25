Назван ТОП-5 самых популярных автомобилей у российской молодежи‍

Предпочтения российском молодежи стали известны по результатам проведенного опроса, который организовали специалисты «Автостата».

Опрос показал, что молодежь в России отдает наибольшее предпочтение автомобилям марки «Тойота», которая и стала самой любимой.

По результатам опроса эту марку назвали 15,6% респондентов. На втором месте расположилась отечественная марка Лада, которую назвали 14,4% опрошенных, а в тройку лидеров попал бренд Nissan – 6,4% респондентов.

Чаще всего российская молодежь покупает автомобиль LADA Samara. Владельцами этой модели оказались 4,5% участников опроса.

На втором и третьем месте по популярности среди молодежи оказались модели «Форд Фокус» и «Тойота Королла» — 3% и 2,7%, а в первой пятерке оказались Лада 110 и Лада Калина с показателем 2,5 и 17%.