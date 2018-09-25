В величайшей в мире дрэг-гонке впервые принял участие кроссовер

Американцам удалось в одном месте собрать 11 современных суперкаров и один кроссовер, все эти автомобили одновременно сразились в заезде по прямой на 402 метра.

Инициаторами заезда в очередной раз стало издание Motor Trend, журналисты которого гонки проводят уже в восьмой раз. Такие гонки уже получили название World’s Greateast Drag Race (Величайшая в мире Драг-гонка).

В этот раз в заезде принял участие кроссовер Alfa Romeo Stelvio и стоит отметить, что это не самый медленный автомобиль, так как по результатам заезда он занял 7 место.

Первое досталось McLaren 720S. Этот суперкар 402 метра проехал за 10,1 секунды, а максимальная скорость автомобиля на финише была 227,7 км/ч.

Последним оказался Honda Civic Type R. Японский хэтчбек преодолел расстояние за 13,7 сек.

