Автомобильная электроника: самые нужные гаджеты в каждом автомобиле

На сегодняшний день водитель любого авто использует большое количество полезных дополнительных устройств для создания комфорта и безопасности в машине. Использование девайсов является не роскошью, а реальной необходимостью. Без некоторых устройств проблематично представить поездку на большие дистанции. Какие же гаджеты для автомобиля особенно востребованы? Где лучше всего приобретать электронику?

Особенности популярных гаджетов для автомобиля

Применение специальных гаджетов в машине делает вашу поездку безопасной и удобной. Наиболее популярными устройствами являются:

видеорегистратор, который следует купить в первую очередь. Девайс фиксирует ДТП на дороге и защищает вас от действий злоумышленников на дороге. При выборе модели обращайте внимание на показатель угла обзора и режима ночной съемки;

навигатор с модулем GPS. Актуальность гаджета возрастает, если часто путешествуете. Устройство прокладывает оптимальные маршруты, контролирует скорость и информирует о «пробках» на дороге. Заблудились в большом городе? Навигатор всегда придет на помощь водителю. Девайс должен быть удобен в управлении, иметь современное ПО и функцию обновления карт;

специальный радар. Детектор с GPS экономит большое количество денег на штрафах. Электронное устройство своевременно информирует водителя о размещении полицейской камеры. В Европе данное изделие запрещено;

проектор HUD . Девайс выводит на лобовое стекло информацию приборной панели от бортового компьютера. Таким образом, водитель не будет отвлекаться при вождении транспортного средства;

Bluetooth или USB плеер. Многофункциональный гаджет воспроизводит музыку с MicroSD;

дополнительные аксессуары. Практичным изделием будет силиконовая подставка с кабелем и переходниками для смартфона. Теперь навигатор не будет падать. Практичным гаджетом является павербанк с фонариком. Нередко автовладельцы покупают портативные пылесосы, компрессоры и прочие устройства. Это всё зависит от ваших желаний и возможностей.

Плюсы и минусы электроники. Правила выбора

Использование специальных гаджетов в машину заметно улучшает жизнь водителей. Однако за функциональностью и универсальностью спрятаны определенные недостатки. Рассмотрим плюсы, которые несут гаджеты:

помощь в управлении транспортным средством; повышение уровня безопасности при езде; создание комфорта при путешествии; простота и практичность в применении; качественная альтернатива стандартным вариантам.

Наряду с преимуществами существуют и недостатки. В первую очередь это связано с критерием надежности. Огромное количество моделей выпускается сомнительными компаниями. Поэтому, при покупке, стоит обращать внимание на гарантию. Брендовые модели стоят дороже, поэтому в этом вопросе ориентируйтесь на финансовые возможности.

Как же грамотно выбирать полезные гаджеты в авто? Основными моментами являются:

четко определите цель. Если вы используете собственную машину в качестве такси, навигатор очень необходим;

приобретайте девайсы только по акциям. Скидки – это серьезная экономия;

изучите технические характеристики изделия;

требуйте гарантию на гаджеты;

акцентируйте внимание на моделях известных брендов;

использовать cashback сервис.

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