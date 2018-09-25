Автомобильная электроника: самые нужные гаджеты в каждом автомобиле

На сегодняшний день водитель любого авто использует большое количество полезных дополнительных устройств для создания комфорта и безопасности в машине. Использование девайсов является не роскошью, а реальной необходимостью. Без некоторых устройств проблематично представить поездку на большие дистанции. Какие же гаджеты для автомобиля особенно востребованы? Где лучше всего приобретать электронику?
Применение специальных гаджетов в машине делает вашу поездку безопасной и удобной. Наиболее популярными устройствами являются:
видеорегистратор, который следует купить в первую очередь. Девайс фиксирует ДТП на дороге и защищает вас от действий злоумышленников на дороге. При выборе модели обращайте внимание на показатель угла обзора и режима ночной съемки;
навигатор с модулем GPS. Актуальность гаджета возрастает, если часто путешествуете. Устройство прокладывает оптимальные маршруты, контролирует скорость и информирует о «пробках» на дороге. Заблудились в большом городе? Навигатор всегда придет на помощь водителю. Девайс должен быть удобен в управлении, иметь современное ПО и функцию обновления карт;
специальный радар. Детектор с GPS экономит большое количество денег на штрафах. Электронное устройство своевременно информирует водителя о размещении полицейской камеры. В Европе данное изделие запрещено;
проектор HUD . Девайс выводит на лобовое стекло информацию приборной панели от бортового компьютера. Таким образом, водитель не будет отвлекаться при вождении транспортного средства;
Bluetooth или USB плеер. Многофункциональный гаджет воспроизводит музыку с MicroSD;
дополнительные аксессуары. Практичным изделием будет силиконовая подставка с кабелем и переходниками для смартфона. Теперь навигатор не будет падать. Практичным гаджетом является павербанк с фонариком. Нередко автовладельцы покупают портативные пылесосы, компрессоры и прочие устройства. Это всё зависит от ваших желаний и возможностей.
Использование специальных гаджетов в машину заметно улучшает жизнь водителей. Однако за функциональностью и универсальностью спрятаны определенные недостатки. Рассмотрим плюсы, которые несут гаджеты:
помощь в управлении транспортным средством;
повышение уровня безопасности при езде;
создание комфорта при путешествии;
простота и практичность в применении;
качественная альтернатива стандартным вариантам.
Наряду с преимуществами существуют и недостатки. В первую очередь это связано с критерием надежности. Огромное количество моделей выпускается сомнительными компаниями. Поэтому, при покупке, стоит обращать внимание на гарантию. Брендовые модели стоят дороже, поэтому в этом вопросе ориентируйтесь на финансовые возможности.
четко определите цель. Если вы используете собственную машину в качестве такси, навигатор очень необходим;
приобретайте девайсы только по акциям. Скидки – это серьезная экономия;
изучите технические характеристики изделия;
требуйте гарантию на гаджеты;
акцентируйте внимание на моделях известных брендов;
использовать cashback сервис.
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