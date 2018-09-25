«Черную молнию» из фильма Бекмамбетова продают за 600 тысяч рублей‍

На продажу выставлена «Волга», которая принимала участие в съемках фильма «Черная молния».

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже ГАЗ-21 1970 года в черном цвете.

В объявлении указано, что этот автомобиль принадлежит режиссёру фильма «Черная молния» Тимуру Бекмамбетову.

Автор объявления за «героя» фильма просит 600 тысяч рублей. Указано, что автомобиль находится в прекрасном состоянии и он еще сможет порадовать владельца.

Сейчас автомобиль находится в Москве и его предлагают приобрести настоящим ценителям.

Напомним, фильм «Черная молния» вышел на экраны в 2009 году. По сюжету киноленты парню от отца достается «Волга», которая как в дальнейшем выяснилось, может летать за счет особого двигателя.