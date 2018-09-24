Пикап FIAT Fullback на рынке РФ подорожал до 47 тысяч рублей

К такому выводу пришли специалисты «Автостата», которые сообщили, что в сентябре пикап стал дороже в пределах от 33 до 47 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Прибавили в цене все версии автомобиля и теперь в базовом исполнении FIAT Fullback обойдется за 1 678 000 рублей.

В этой комплектации автомобиль оснащен 154-сильным бензиновым двигателем, полным приводом и «механикой».

За вариант с «автоматом» просят уже 2 052 000 рублей, а в самой дорогой комплектации FIAT Fullback оценен в 2 399 000 рублей.

Напомним, что последний раз модель подорожала в начале лета.