Как правильно выбрать штатные магнитолы?

Случается, что старая магнитола отработала свой срок или по каким-либо форс-мажорным обстоятельствам вышла из строя. Как поступить? Обратиться в интернет-магазин и приобрести штатные головные устройства, не требующие сложной, длительной, тем более дорогостоящей установки. При большом желании, можно максимально сэкономить и установить систему самостоятельно, используя нехитрую инструкцию. Важно лишь подобрать подходящую модификацию системы, идеально совместимую с маркой авто.

Современные штатные автомагнитолы производятся на заводе изготовителе транспортного средства либо на сторонних предприятиях. Но при выборе нужно обращать внимание на то, что за штатные устройства могут выдать обычную магнитолу, которая имеет dvd-плеер, двухдиновый размер. На упаковке может быть указана модель и марка автомобиля, для которой и предназначена система. А на самом деле, это информация не будет соответствовать действительности. Поэтому совершать покупку нужно только в хорошем интернет-магазине, который гарантирует большой ассортимент и высочайшее качество продукции, гарантию на все приобретенные устройства.

Купить штатные магнитолы в интернет-магазине

Качественные штатные головные устройства для автомобилей выбирать нужно, делая основной упор на функциональность системы. Желательно, чтобы это был импортный, довольно известный бренд. А сама же магнитола была разработана под дизайн автомобиля, для которого и приобретается.

Штатные магнитолы купить недорого

Не секрет, что в интернет-магазине цены в любом случае ниже, чем в обычном салоне, реализующем аксессуары, детали для автомобилей. Именно здесь штатные головные устройства купить удастся по цене на 20-30% меньше, чем в других торговых точках. При этом устройство будет максимально функциональным. Это интегрированная система, способная воспроизводить большое число аудио видео форматов, имеющая поддержку кнопок управления, который находятся на водительском руле.

Некоторые системы спокойно подключается через интернет, обладают функцией навигации, телевидения. Качественные автомагнитолы штатные — мультимедийное устройство с поддержкой звука 5.1. Система имеет встроенный модуль Bluetooth, выпускается с размером дисплея примерно от 6 до 8 дюймов.

Выбор моделей разнообразен. Стоит только лишь определиться с подходящей модификацией штатного устройства.