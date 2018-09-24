Как открыть машину, если она замерзла?
Для большей части территории России характерна длинная зима: от 3 до 7 месяцев. Наиболее частая проблема в холодное время для автомобилистов – замерзшая машина: замки, двери, аккумулятор. Какие меры можно предпринять, если автомобиль не открывается?
Машина замерзла – что это значит?
Как правило, если автомобилист не может открыть дверь своего транспортного средства, то возникла одна из двух проблем:
- К кузову авто примерзли сами двери: по их краям расположены резиновые уплотнители, если на этих элементах сохранилась влага и ударил мороз, то они легко прихватываются к металлу, открыть дверь не получается.
- Влага скопилась в механизме замка, и он перестал работать.
Может, кстати, произойти все сразу. Первый вариант более простой. Потому что резинки, все же примерзают к кузову не очень сильно, площадь их велика, и можно попробовать «сорвать» дверь. Главное – ничего не повредить. Второй случай является более сложным. Но и замок можно отогреть.
Опытные водители знают, как открыть примерзшую дверь автомобиля, и охотно делятся опытом.
Несколько народных способов
Перечислим более или менее эффективные варианты.
Использование «размораживателей»
В магазинах автозапчастей и на авторынках продаются небольшие флакончики со сплющенным носиком. В них – жидкость, которая делает структуру кристаллов льда не такой устойчивой. Пользоваться такими средствами нужно по следующему алгоритму:
- вставляем носик пузырька в отверстие для ключа;
- надавливаем на флакон;
- ждем.
Спустя несколько минут, можно пробовать открывать дверь. Лед должен подтаять, и, если все пойдет удачно, дверь откроется.
Использование зажигалки
Старый способ: ключ нагревают зажигалкой и вставляют в отверстие замка. Возможно, что процедуру придется повторить несколько раз.
Применение грелок, мешочков с песком и прочего
Чтобы реализовать этот способ, необходимо, чтобы машина находилась, как минимум, недалеко от жилья. Необходимо приложить к поверхности двери, в районе, где спрятан замок, что-то теплое: грелку, нагретый мешочек с песком и т. д. Есть надежда, что лет подтает и механизм можно будет «раскачать».
Можно использовать в этих целях и фен, если имеется возможность подключить его к розетке.
Внимание: не стоит поливать дверь кипятком. Да, замок, скорее всего, оттает, но влаги в механизме станет больше, поэтому дверь вновь примерзнет, как только машина остынет.
Проверка остальных замков на работоспособность
Бывает так, что примерзло только несколько дверей, а не все. Нужно проверить каждую. А еще – крышку багажника. Возможно, что есть шанс попасть в салон через заднюю пассажирскую дверь или какую-то другую. Да хоть через багажник. Главное – оказаться, в итоге, на водительском сиденье и завести автомобиль.
Машина нагреется – замки оттают.
Чтобы избежать промерзаний в дальнейшем, нужно:
- просушить элементы, находящиеся в зоне риска;
- пробрызгать проблемные области силиконом или известным средством «ВД-40».
Если ничего не помогло
Нужно попросить друга, знакомого, родственника или даже постороннего человека, чтобы тот отбуксировал автомобиль в теплый бокс.
Внимание: машину без водителя можно буксировать только на жесткой сцепке.
Вообще, самостоятельные попытки вскрытия замков могут привести к негативным последствиям. Например:
- могут повредиться уплотнители, механизм замка;
- может сломаться или повредиться ключ;
- неграмотные действия приведут к необходимости замены стекла;
- по итогам, даже если открыть машину, дверь — удастся, может выйти из строя центральный замок.
Все попытки могут завершиться неудачей. Водитель опоздает на работу, промерзнет и заболеет.
Учитывая это, рекомендуется обращаться к специалистам.
Услуги профессионалов
В Москве и в крупных городах Московской области работает компания LOCKSERVICE. Это настоящие профессионалы в области вскрытия дверных замков. Заказать услугу можно на странице сайта компании
https://www.lockservice.pro/zamerz-zamok-v-mashine-kak-otkryt. Специалисты помогают в разных ситуациях:
- когда машина замерзла;
- когда водитель забыл ключи внутри;
- если «сел» аккумулятор.
Нужно просто позвонить, и мастер прибудет на место в течение 15 минут. Помощь оказывают в любой точке столицы. В том числе, осуществляют вскрытие замков на Охотном ряду.
Преимущества:
- оперативность помощи;
- большой опыт работы – более 5 лет, благодаря чему, замки вскрываются быстро и бережно, повреждения авто исключены;
- низкая стоимость услуг – в среднем, несколько сотен рублей;
Вскрывают не только двери, но и багажник, капот. Могут подзарядить аккумулятор.
В итоге: водитель попадает в салон автомобиля, может отогреться и отправляться по своим делам.