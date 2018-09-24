Как открыть машину, если она замерзла?

Для большей части территории России характерна длинная зима: от 3 до 7 месяцев. Наиболее частая проблема в холодное время для автомобилистов – замерзшая машина: замки, двери, аккумулятор. Какие меры можно предпринять, если автомобиль не открывается?

Машина замерзла – что это значит?

Как правило, если автомобилист не может открыть дверь своего транспортного средства, то возникла одна из двух проблем:

К кузову авто примерзли сами двери: по их краям расположены резиновые уплотнители, если на этих элементах сохранилась влага и ударил мороз, то они легко прихватываются к металлу, открыть дверь не получается. Влага скопилась в механизме замка, и он перестал работать.

Может, кстати, произойти все сразу. Первый вариант более простой. Потому что резинки, все же примерзают к кузову не очень сильно, площадь их велика, и можно попробовать «сорвать» дверь. Главное – ничего не повредить. Второй случай является более сложным. Но и замок можно отогреть.

Опытные водители знают, как открыть примерзшую дверь автомобиля, и охотно делятся опытом.

Несколько народных способов

Перечислим более или менее эффективные варианты.

Использование «размораживателей»

В магазинах автозапчастей и на авторынках продаются небольшие флакончики со сплющенным носиком. В них – жидкость, которая делает структуру кристаллов льда не такой устойчивой. Пользоваться такими средствами нужно по следующему алгоритму:

вставляем носик пузырька в отверстие для ключа;

надавливаем на флакон;

ждем.

Спустя несколько минут, можно пробовать открывать дверь. Лед должен подтаять, и, если все пойдет удачно, дверь откроется.

Использование зажигалки

Старый способ: ключ нагревают зажигалкой и вставляют в отверстие замка. Возможно, что процедуру придется повторить несколько раз.

Применение грелок, мешочков с песком и прочего

Чтобы реализовать этот способ, необходимо, чтобы машина находилась, как минимум, недалеко от жилья. Необходимо приложить к поверхности двери, в районе, где спрятан замок, что-то теплое: грелку, нагретый мешочек с песком и т. д. Есть надежда, что лет подтает и механизм можно будет «раскачать».

Можно использовать в этих целях и фен, если имеется возможность подключить его к розетке.

Внимание: не стоит поливать дверь кипятком. Да, замок, скорее всего, оттает, но влаги в механизме станет больше, поэтому дверь вновь примерзнет, как только машина остынет.

Проверка остальных замков на работоспособность

Бывает так, что примерзло только несколько дверей, а не все. Нужно проверить каждую. А еще – крышку багажника. Возможно, что есть шанс попасть в салон через заднюю пассажирскую дверь или какую-то другую. Да хоть через багажник. Главное – оказаться, в итоге, на водительском сиденье и завести автомобиль.

Машина нагреется – замки оттают.

Чтобы избежать промерзаний в дальнейшем, нужно:

просушить элементы, находящиеся в зоне риска;

пробрызгать проблемные области силиконом или известным средством «ВД-40».

Если ничего не помогло

Нужно попросить друга, знакомого, родственника или даже постороннего человека, чтобы тот отбуксировал автомобиль в теплый бокс.

Внимание: машину без водителя можно буксировать только на жесткой сцепке.

Вообще, самостоятельные попытки вскрытия замков могут привести к негативным последствиям. Например:

могут повредиться уплотнители, механизм замка;

может сломаться или повредиться ключ;

неграмотные действия приведут к необходимости замены стекла;

по итогам, даже если открыть машину, дверь — удастся, может выйти из строя центральный замок.

Все попытки могут завершиться неудачей. Водитель опоздает на работу, промерзнет и заболеет.

Учитывая это, рекомендуется обращаться к специалистам.

Услуги профессионалов

В Москве и в крупных городах Московской области работает компания LOCKSERVICE. Это настоящие профессионалы в области вскрытия дверных замков. Заказать услугу можно на странице сайта компании

https://www.lockservice.pro/zamerz-zamok-v-mashine-kak-otkryt. Специалисты помогают в разных ситуациях:

когда машина замерзла;

когда водитель забыл ключи внутри;

если «сел» аккумулятор.

Нужно просто позвонить, и мастер прибудет на место в течение 15 минут. Помощь оказывают в любой точке столицы. В том числе, осуществляют вскрытие замков на Охотном ряду.

Преимущества:

оперативность помощи;

большой опыт работы – более 5 лет, благодаря чему, замки вскрываются быстро и бережно, повреждения авто исключены;

низкая стоимость услуг – в среднем, несколько сотен рублей;

Вскрывают не только двери, но и багажник, капот. Могут подзарядить аккумулятор.

В итоге: водитель попадает в салон автомобиля, может отогреться и отправляться по своим делам.