Как открыть Пандору на машине?

Как поступить, когда сигнализация «Пандора» не открывает машину? Конечно, причиной может быть всего-навсего простая неисправность брелка. В это случае его либо чинят, либо меняют. Но что предпринять, если брелок потерян или вообще не имеет отношения к поломке? Для любых марок авто существует ряд вариантов исправления ситуации. Если исчерпаны все возможности проникнуть в автомобиль, для этого придётся применить аварийное вскрытие дверей.

Однако не всегда существует безопасный способ вскрывать автомобили самостоятельно. Поэтому лучше обратиться к работникам профессиональных организаций.

Как отключать сигнальную систему

Различают два вида отключения — кодированное и аварийное.

Кодированное отключение основано на использовании кодированной последовательности сигналов, которые можно отправить, не используя брелок. Аварийный метод связан с некоторым риском нанести повреждения сигнальной системе и самому автомобилю.

Если невозможно применить ни тот, ни другой способ, либо оба не срабатывают, то необходимо вызывать аварийную службу.

Если же вы предпочитаете самостоятельные действия, вам необходимо будет отыскать кнопку Valet — именно она необходима для переключения сигнализации на сервисный режим. Если этого не сделать, у вас вряд ли получится отключить сигнализацию без экстремальных, разрушительных методов. Но отыскать кнопку — лишь полдела. Следует чётко представлять, как её можно использовать в той или иной практической ситуации.

Для чего нужна кнопка Valet

Предназначение кнопки Valet связано с работой сигнализационной системы. Это приспособление используется в случае отказа сигнализации реагировать на команду отключения. Существует несколько причин использовать Valet. Главная из них — необходимость прерывания действия сигнализации без механических повреждений системы. Кнопка также используется для отключения сирены и программирования автомобильной сигнализации.

Особенности кодированного отключения

Каждому владельцу авто известна последовательность цифр, необходимых, чтобы отключить сигнализацию. Этот код ни в коем случае не должны знать посторонние. Речь идёт о последовательности из 2-4 цифр, которую можно ввести в систему, не используя брелок. Отключение с помощью такого кода для любой марки автомобиля характеризуется одной и той же последовательностью. Вначале включите зажигание. Затем следует нажать кнопку Valet — столько раз, сколько единиц образует в сумме кодовую цифру. Выключите зажигание и после небольшой паузы включите его снова. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не будут введены все цифры кода.

Следует помнить, что при кодированном отключении сигнализации «Пандора» пауза между введением каждой кодовой цифры составляет 1-2 секунды.

Как отключить систему аварийно

Отключать систему при помощи кода — довольно продолжительное действие. Но порой требуется прекратить функционирование сигнализации незамедлительно. Причиной может стать необходимость срочного прерывания звукового сигнала. В этом случае прежде, чем вводить код, можно разъединить АКБ и клемму. Могут сработать также отсоединение и деформация батарейки. Ещё более действенные методы — обрыв провода с помощью кусачек или обесточивание механизма реле.

Как вскрыть авто

В случае невозможности самостоятельного проникновения в автомобиль лучше, не теряя времени, связаться с профессиональной службой, осуществляющей экстренное вскрытие. Мы производим круглые сутки вскрытие замков вблизи Марьиной Рощи и других районах столицы. Преимуществами компании являются: