Tesla Model 3 признан одним из самых безопасных автомобилей

Электромобиль Tesla Model 3 прошел серию краш-тестов NHTSA, по результатам которых модель оказалась одной из самых безопасных.

Как оказалось, американский автомобиль с электрической установкой заработал максимальной количество баллов – 5, причем максимальную оценку электрокар получил во всех проведенных краш-тестах.

Между тем напомним, что самый дешевый электромобиль компании Tesla установил новый рекорд на дорогах США.

Новый рекорд оказался за седаном Tesla Model 3, которому на одной подзарядке проехать 1 000 км пути. Заезд устраивали на версии автомобиля с заявленным пробегом 500 км.

Сам заезд проходил в штате Колорадо и длился 32 часа. Отмечается, что во время заезда кондиционер не включали в целях экономии заряда батареи, а в салоне днем температура воздуха поднималась до 42 градусов Цельсия.