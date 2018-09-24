Эксперты рассказали о бюджетных вариантах шин на зиму‍

С приближением зимы многих автовладельцев мучает вопрос, как сэкономить на зимних шинах, а точнее не переплатить за них.

Специалисты проанализировали существующие предложения и назвали несколько бюджетных вариантов, которые неплохие по качеству и доступные по цене.

Среди таких были отмечены шины Nokian Nordman, которые сейчас можно купить за 2,5 тыс. рублей.

В них протектор от более дорогих моделей, при этом есть ряд недостатков, среди которых повышенный уровень шума и плохое сцепление с асфальтом.

Также за аналогичную стоимость можно купить шины Kleber от Michelinили и отечественные Cordiant, последние производят на качественном оборудовании.