С приближением зимы многих автовладельцев мучает вопрос, как сэкономить на зимних шинах, а точнее не переплатить за них.
Эксперты рассказали о бюджетных вариантах шин на зиму
24.09.2018 08:20
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Специалисты проанализировали существующие предложения и назвали несколько бюджетных вариантов, которые неплохие по качеству и доступные по цене.
Среди таких были отмечены шины Nokian Nordman, которые сейчас можно купить за 2,5 тыс. рублей.
В них протектор от более дорогих моделей, при этом есть ряд недостатков, среди которых повышенный уровень шума и плохое сцепление с асфальтом.
Также за аналогичную стоимость можно купить шины Kleber от Michelinили и отечественные Cordiant, последние производят на качественном оборудовании.
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