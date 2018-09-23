Названы самые распространенные кроссоверы и внедорожники в РФ

Автомобили из сегмента SUV являются одними из самых востребованных на российском, да и на мировом рынке. На территории РФ эксперты по состоянию на первое июля текущего года в автопарке насчитали уже 9,5 миллиона кроссоверов и внедорожников.

Такой показатель, как сообщает «Автостат», составляет 22 процента от всего автомобильного парка нашей страны.

Почти 1,2 миллиона единиц из общего количества кроссоверов в России приходится на одну модель и это отечественный внедорожник Лада 4х4. Автопарк этой модели составляет 1 173 500 единиц всех версий этой модели.

С показателем существенно меньшим, чем у лидера, на втором месте располагается внедорожник, выпускаемый в России – Шевроле Нива. Этих автомобилей аналитики насчитали в количестве 597,6 тыс. единиц.

В первой тройке оказался японский кроссовер Тойота Рав 4. Его автопарк составляет уже 377,6 тыс. экземпляров.

В первой тройке расположился кроссовер Рено Дастер с показателем 345,9 тыс. единиц.

На пятой строчке расположился УАЗ-3151. Его в автомобильном парке России насчитали 311,2 тыс. шт..

Во второй пятерке самых распространенных в автопарке кроссоверов и внедорожников оказались следующие модели: