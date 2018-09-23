Как понять, какое масло нужно вашему двигателю?

Вопрос о том, какое купить моторное масло, не является праздным. Некачественные смазочные материалы способны угробить двигатель и спровоцировать серьезные аварии.

Какие параметры стоит учитывать

Обещания производителей бывают разными. Как правило, они превосходят реальность. По этой причине стоит обращать внимание и на другие факторы.

Рейтинги крупных изданий и магазинов. Они отражают предпочтения автомобилистов. Например, масло моторное синтетика 5w-30 марок ZIC, General Motors, SHELL Helix часто оказывается на верхних строчках списков самых популярных нефтепродуктов такого рода.

Типы двигателей. Есть продукция для бензиновых, газовых или дизельных двигателей, а бывают универсальные виды. Тут стоит ориентироваться на рекомендации производителей конкретной марки автомобиля.

Состав. Синтетическое масло считается самым лучшим. Гибридные и органические варианты уступают ему по многим параметрам.

На рынке моторных масел есть огромное количество подделок. Встретить их можно гораздо чаще, чем кажется. Важно выбрать правильного продавца, чтобы не переплачивать за ремонт машины.

Проверить качество можно самостоятельно. Спустя несколько недель после замены смазочного продукта стоит измерить его уровень щупом. А затем потрогать инструмент пальцами, чтобы понять, нет ли затвердевших частиц. Органические масла и подделки под синтетику создают гранулы, которые могут привести в негодность двигатель. Сэкономленные пара сотен рублей обернутся гораздо большими затратами на ремонт машины в этой ситуации.

Почему стоит покупать качественное масло

В обслуживании машины есть пункты, на которых можно сберечь средства. Допустим, не обязательно делать покрытие кузова особо прочного типа, если нет в планах путешествий по дороге с галькой. А что касается масла, то на нем экономить не стоит.

Несмотря на то, что индексы у марок масла могут быть одинаковыми, они отличаются по составу. Самые лучшие варианты продукции обладают следующими качествами.

Снижают уровень шума двигателя.

Экономят топливо.

Повышают ресурс износостойкости мотора.

Могут обеспечивать чистоту выхлопа.

Увеличивают производительность двигателя, он становится более мощным.

При выборе марки стоит учитывать ее адаптацию к местным реалиям. В частности, важно понять, насколько хорошо она подходит для морозных дней. Это важно, если машина используется в зимнее время.