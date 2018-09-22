Украинцы создали первый в мире автобус-внедорожник

Данная модель является первой в своем роде ее уже сертифицируют в ЕС. Как оказалось, для нее пришлось создавать отдельную категорию, так как в мире нет подобный автобусов с полным приводом.

В основном организации используют грузовики для перевозки людей, но они не дают такого комфорта как Torsus Praetorian.

Сейчас Torsus Praetorian находится в мелкосерийном производстве и уже собрано 8 единиц таких автомобилей, а планируется произвести еще 17.

В целом компания Pulsar Expo ведет переговоры с зарубежными партнерами о начале крупносерийного производства автобуса-внедорожника.

К этим моделям уже проявили интерес клиенты из многих стран, среди которых есть США, Канада, Новая Зеландия и Австралия.

Технические характеристики внедорожного-автобуса не раскрывают, но было отмечено, что он подойдет для спецслужб и спасательных организаций.

В автобусе располагается 35 посадочных мест, но есть модификация для перевозки до 12 тяжелораненых в лежачем положении.



