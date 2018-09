Немцы составили ТОП-10 по-настоящему экономных сити-каров

В России эта категория автомобилей непопулярна, поэтому она представлена малым количеством моделей. В ЕС наоборот сити-кары пользуются спросом, так-как у них низкий расход топлива.

Специалисты Autobild.de назвали самые экономичные авто А-класса, лучшим из которых оказался Skoda Citigo с литровым 60-сильным мотором.

Эта модель расходует на 100 км 4,4 литра топлива, при этом автопроизводитель заявляет расход 4,1 литра.

На втором месте модель Seat Mii тоже с литровым ДВС и мощностью 60 л.с. Реальный расход этой модели оказался на уровне 4,5 литра.

Peugeot 108 с 69-сильным двигателем по паспорту должен потреблять 3,8 литра, но у специалистов реальный расход вышел 4,6 литра.

Такой же расход топлива и у Fiat 500C с 1,3-литровым мотором мощностью 95 л.с.

В список еще попал VW Up BlueMotion Technology high up! с 75-сильным ДВС, который на 100 км потребляет 4,8 литра вместо 4,2 заявленных.

В списке еще значатся Citroën C1 VTi 68 Feel и Toyota Aygo x-play touch с агрегатами мощностью 69 л.с. У французской модели специалисты зафиксировали расход 4,9 л, а в японской модели 5,0 л.

При этом заявленный расход топлива у этих автомобилей одинаковый – 4,1 л.

Еще были указаны реальные данные расхода топлива на 100 километров пути у Renault Twingo Energy TCe 90 Intens с 90-сильным ДВС. По паспорту модель должна потреблять 4,3 л., но на самом деле ее расход составляет 5,1 литра.

Последних два места у VW Up move up! и VW Up up! TSI Blue Motion Technology с 60 и 90-сильными агрегатами.

Немецкая компания заявляет, что эти модели на 100 км затратят всего 4,5 и 4,4 литра соответственно. Но эти данные очень сильно расходятся с реальными показателями. Так в первом на 100 км нужно 5,1 литра, а второй модели — 5,2 литра.