Модельный ряд Peugeot, Citroen и Opel электрифицируют после 2019 года

Многие автопроизводители стараются электрифицировать все свои автомобили, но на это требуется время, поэтому у некоторых компаний электрические или гибридные версии есть, но не для всех моделей.

При этом французский концерн PSA заявил, что уже после 2019 года модельный ряд таких марок как Peugeot, Citroen и Opel будет электрифицирован.

Иными словами у всех этих автомобилей будут полностью электрические или гибридные варианты.

В течении двух следующих лет концерн представит 15 электрифицированных новинок, из которых 8 окажутся подзаряжаемыми гибридами, а остальные 7 получат полностью электрические силовые установки.