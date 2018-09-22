Многие автопроизводители стараются электрифицировать все свои автомобили, но на это требуется время, поэтому у некоторых компаний электрические или гибридные версии есть, но не для всех моделей.
Модельный ряд Peugeot, Citroen и Opel электрифицируют после 2019 года
22.09.2018 15:11
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При этом французский концерн PSA заявил, что уже после 2019 года модельный ряд таких марок как Peugeot, Citroen и Opel будет электрифицирован.
Иными словами у всех этих автомобилей будут полностью электрические или гибридные варианты.
В течении двух следующих лет концерн представит 15 электрифицированных новинок, из которых 8 окажутся подзаряжаемыми гибридами, а остальные 7 получат полностью электрические силовые установки.
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