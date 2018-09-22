Компания Saleen выпустит 10 особых тюнингованных Ford Mustang 2019

Saleen в честь своего юбилея решила выпустить особую версию спорткара Ford Mustang. Это будет ограниченная версия модели с названием SA 35.

В основе модели лежит классический Mustang 2019 модельного года. Под его капотом расположен пятилитровый V8. Специалисты Saleen модернизировали этот ДВС и подняли его отдачу до 780 л.с.

В стоковом варианте двигатель выдает 460 л.с. Все версии SA 35 будут выкрашены в черный цвет с желтыми и белыми акцентами на капоте и крыльях. О цене Ford Mustang SA 35 пока ничего не сообщают.