Volkswagen в Нижнем Новгороде открыла новый шоу-рум в формате Digital Showroom. Это уже 12 по счету подобный дилерский центр, который считается более удобным для клиента.
Volkswagen в Нижнем Новгороде открыл новый цифровой шоу-рум
22.09.2018 22:07
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В дилерском центре марки «Луидор-Авто» на площади 650 метров расположены удобные кресла и большое количество цифровой техники.
В центрах формата Digital Showroom центром является широкоформатный экран, на котором клиент может сконфигурировать выбранную модель автомобиля.
Также в новом формате шоу-рума вместо столов для переговоров установлены удобны кресла, с которых клиент может получить всю интересующую информацию.
В «Луидор-Авто» для клиентов еще предусмотрена зона отдыха, кафе и детский уголок.
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