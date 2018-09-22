Volkswagen в Нижнем Новгороде‍ открыл новый цифровой шоу-рум

Volkswagen в Нижнем Новгороде открыла новый шоу-рум в формате Digital Showroom. Это уже 12 по счету подобный дилерский центр, который считается более удобным для клиента.

В дилерском центре марки «Луидор-Авто» на площади 650 метров расположены удобные кресла и большое количество цифровой техники.

В центрах формата Digital Showroom центром является широкоформатный экран, на котором клиент может сконфигурировать выбранную модель автомобиля.

Также в новом формате шоу-рума вместо столов для переговоров установлены удобны кресла, с которых клиент может получить всю интересующую информацию.

В «Луидор-Авто» для клиентов еще предусмотрена зона отдыха, кафе и детский уголок.