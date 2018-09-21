Объявление о продаже редкого и уникального спорткара родом из США появилось на сайте Bring a Trailer.
Очень редкий спорткар Rossion Q1R появился в продаже за 1 млн рублей
21.09.2018 20:44
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Этот автомобиль носит название Rossion Q1R, всего было построено три экземпляра трековой модели. Выставленный на продажу образец оценили в 1 миллион рублей (16 тысяч долларов) и он является единственным из трёх выпущенных, получивший кузов из «видимого карбона».
В машине установлен каркас безопасности, тормоза Wilwood, регулируемые стойки Koni, а также двигатель EcoBoost от американской компании.
Этот двигатель имеет рабочий объём цилиндров два литра, турбину и мощность 327 лошадиных сил при 413 Нм крутящего момента.
Привод у спорткара на заднюю ось, а в качестве трансмиссии – шестискоростная механика.
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