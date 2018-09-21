Очень редкий спорткар Rossion Q1R появился в продаже за 1 млн рублей

Объявление о продаже редкого и уникального спорткара родом из США появилось на сайте Bring a Trailer.

Этот автомобиль носит название Rossion Q1R, всего было построено три экземпляра трековой модели. Выставленный на продажу образец оценили в 1 миллион рублей (16 тысяч долларов) и он является единственным из трёх выпущенных, получивший кузов из «видимого карбона».

В машине установлен каркас безопасности, тормоза Wilwood, регулируемые стойки Koni, а также двигатель EcoBoost от американской компании.

Этот двигатель имеет рабочий объём цилиндров два литра, турбину и мощность 327 лошадиных сил при 413 Нм крутящего момента.

Привод у спорткара на заднюю ось, а в качестве трансмиссии – шестискоростная механика.