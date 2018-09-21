Audi вывела на тесты обновленный суперкар Audi R8 Spyder

Немецкий автопроизводитель приступил к испытаниям обновленной версии Audi R8 Spyder. Эту модель заметили в камуфляжной пленке на дорогах общего назначения.

Показ суперкара должен состоятся в конце 2018 года или начале следующего. Больших внешних обновлений в Audi R8 Spyder ожидать не стоит, ведь автопроизводитель изменит бампера и оптику. В целом только эти элементы кузова и прикрывает камуфляжная пленка.

Будут ли изменения в моторной гамме спорткара пока неизвестно. Сейчас модель предлагается с V10 объёмом 5,2-литра. Его отдача составляет 610 л.с.

Стоит отметить, что этот же ДВС в Lamborghini Huracan Performante выдает 630 л.с., не исключено что в обновленном родстере мощность мотора поднимут до 630 л.с. и 600 Нм крутящего момента.