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FAW может начать сборку своих автомобилей во Владивостоке

Новости
21.09.2018 20:30
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Китайский автоконцерн FAW рассматривает возможность выпуска своих автомобилей на территории Российской Федерации.

В частности, рассматривается завод во Владивостоке. Если руководство компании достигнет договоренностей и сможет выпускать легковые автомобили в России, то это позволит производителю увеличить свои продажи на рынке.

Сейчас популярность китайских кроссоверов не высокая, в отличие от интереса к моделям.

При этом ввозные пошлины существенно поднимают стоимость китайских авто, а производство их в России позволит снизить цены, а соответственно вырастут и продажи.

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