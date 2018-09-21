Китайский автоконцерн FAW рассматривает возможность выпуска своих автомобилей на территории Российской Федерации.
FAW может начать сборку своих автомобилей во Владивостоке
21.09.2018 20:30
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В частности, рассматривается завод во Владивостоке. Если руководство компании достигнет договоренностей и сможет выпускать легковые автомобили в России, то это позволит производителю увеличить свои продажи на рынке.
Сейчас популярность китайских кроссоверов не высокая, в отличие от интереса к моделям.
При этом ввозные пошлины существенно поднимают стоимость китайских авто, а производство их в России позволит снизить цены, а соответственно вырастут и продажи.
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