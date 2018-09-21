Электромобиль Tesla «зарубился» с самолетами и болидом F1

В Стамбуле провели, вероятно, самый необычный заезд, в котором участвовало несколько спорткаров, мотоцикл и два самолета.

Гонка была устроена на фестивале аэрокосмических технологий. На взлетную полосу вывели болид Формулы-1, Tesla Model S, которая подготовлена для гонок, Aston Martin Vantage, Lotus Evora 410, истребитель F-16, пассажирский самолет Challenger 605 и мотоцикл Kawasaki Ninja H2R.

Всем участникам нужно было как можно быстрее проехать четверть мили – 402 метра. Кто стал победителем в необычном заезде можно узнать, посмотрев видеоролик.

