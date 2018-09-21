Уже неоднократно сообщалось, что компания Tesla тратит огромные деньги на разработку новых автомобилей и на производство существующих моделей.
Экс-глава концерна General Motors заявил о скором крахе Tesla
21.09.2018 20:05
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Весной многие аналитики сообщали, что Tesla станет банкротом уже в августе, так как у нее просто закончатся деньги и она не сможет платить по счетам.
Но как известно этого не произошло и автопроизводитель по-прежнему функционирует и принимает заказы на электрокары.
В интервью с журналистами портала GM Authority, бывший глава General Motors Боб Лутц заявил, что компанию скоро настигнет крах.
По словам этого человека компания Маска «движется в сторону кладбища».
Это связано с тем что он не знает, как управлять своим предприятием. К тому же Tesla уже сейчас сводит «концы с концами».
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