Экс-глава концерна General Motors заявил о скором крахе Tesla‍

Уже неоднократно сообщалось, что компания Tesla тратит огромные деньги на разработку новых автомобилей и на производство существующих моделей.

Весной многие аналитики сообщали, что Tesla станет банкротом уже в августе, так как у нее просто закончатся деньги и она не сможет платить по счетам.

Но как известно этого не произошло и автопроизводитель по-прежнему функционирует и принимает заказы на электрокары.

В интервью с журналистами портала GM Authority, бывший глава General Motors Боб Лутц заявил, что компанию скоро настигнет крах.

По словам этого человека компания Маска «движется в сторону кладбища».

Это связано с тем что он не знает, как управлять своим предприятием. К тому же Tesla уже сейчас сводит «концы с концами».