Эксперт предрек успех российскому бренду LADA в Казахстане

Накануне портал «ТвоёАвто» сообщал, что на предприятии в Казахстане стартовало серийное производство обновленного семейства LADA Granta.

К тому же эти автомобили уже стали доступны для предзаказа в соседней стране, тогда как «живые» продажи начнутся в конце осени.

Журналисты «ПолитЭксперта» пообщались с независимым автоэкспертом Виталием Архиреевым, который предрек российскому бренду LADA успех на рынке Казахстана.

Эксперт напомнил, что отечественные автомобили в Казахстане пользуются хорошим спросом и они являются одними из самых продаваемых на рынке. К тому же наблюдается рост продаж моделей нового поколения. Речь идет о Vesta и Xray.

Отдельно стоит отметить тот факт, что в Казахстан Лады не поставляют из России, так как там налажена их крупноузловая сборка. Более того, собранные на предприятии автомобили уже начали поставлять в страны Средней Азии.

Эксперт говорит, что партнеры России в Казахстане уверены в бренде LADA, поэтому они готовы инвестировать в строительство полномасштабного производства, ведь уже в стране ведут строительство завода полного цикла.

«Думаю, что именно на рынке этой страны у российского бренда есть будущее», — цитирует слова Архиреева «ПолитЭксперт».