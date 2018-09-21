В прошлом месяце россияне стали чаще приобретать автомобили премиальной марки Infiniti.
Российские продажи Infiniti в августе увеличились на 19%
21.09.2018 12:30
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В августе объёмы проданных автомобилей составили 454 единиц, что лучше результата аналогичного периода на 19%.
При этом за период с начала года российские дилеры реализовали 2 950 автомобилей, что на 14% меньше.
В прошлом месяце самой продаваемой моделью марки стал кроссовер QX60, который разошелся тиражом в количестве 125 штук.
Еще в августе продали 117 экземпляров QX80 и 109 QX50.
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