Российские продажи Infiniti в августе увеличились на 19%

В прошлом месяце россияне стали чаще приобретать автомобили премиальной марки Infiniti.

В августе объёмы проданных автомобилей составили 454 единиц, что лучше результата аналогичного периода на 19%.

При этом за период с начала года российские дилеры реализовали 2 950 автомобилей, что на 14% меньше.

В прошлом месяце самой продаваемой моделью марки стал кроссовер QX60, который разошелся тиражом в количестве 125 штук.

Еще в августе продали 117 экземпляров QX80 и 109 QX50.